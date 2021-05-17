Пранкеры поговорили с руководством фонда NED от имени Тихановской

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Пранкеры Вован и Лексус пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника.
Пранкеры поговорили с руководством фонда NED от имени Тихановской
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В ходе разговора представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении. По их словам, «NED не программная организация».

«Мы выделяем гранты. У нас есть четыре института, и, по-моему, все они активно работают в Белоруссии», — сказал президент фонда Карл Гершман.

Руководство NED дало понять «Тихановской», пожаловавшейся на отсутствие у «белорусской оппозиции» средств, что вопрос финансирования можно решить, однако пока речь идёт только о «критических нуждах».

«Но мы также грантовая организация, поэтому нам нужно знать, какие есть критические нужды», — отметил Гершман.

Подробнее — в материале RT.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

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