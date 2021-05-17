Пранкеры поговорили с руководством фонда NED от имени Тихановской
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В ходе разговора представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении. По их словам, «NED не программная организация».
«Мы выделяем гранты. У нас есть четыре института, и, по-моему, все они активно работают в Белоруссии», — сказал президент фонда Карл Гершман.
Руководство NED дало понять «Тихановской», пожаловавшейся на отсутствие у «белорусской оппозиции» средств, что вопрос финансирования можно решить, однако пока речь идёт только о «критических нуждах».
«Но мы также грантовая организация, поэтому нам нужно знать, какие есть критические нужды», — отметил Гершман.
Подробнее — в материале RT.
* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.