Пранкеры поговорили с руководством фонда NED от имени Тихановской

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника.

В ходе разговора представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении. По их словам, «NED не программная организация».

«Мы выделяем гранты. У нас есть четыре института, и, по-моему, все они активно работают в Белоруссии», — сказал президент фонда Карл Гершман.

Руководство NED дало понять «Тихановской», пожаловавшейся на отсутствие у «белорусской оппозиции» средств, что вопрос финансирования можно решить, однако пока речь идёт только о «критических нуждах».

«Но мы также грантовая организация, поэтому нам нужно знать, какие есть критические нужды», — отметил Гершман.

Подробнее — в материале RT.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.