«Мы можем помочь»: как руководство фонда NED поговорило с пранкерами о выборах в России и протестах в Белоруссии

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника. В разговоре президент и вице-президент NED оценили протесты в Белоруссии, рассказали «Тихановской» о «подготовке» к российским выборам и грантах «на критические» нужды, а также сообщили о «замечательных отношениях» с некоторыми медиа.

Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в видеоконференции с руководством американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)»* от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника.

С «командой Тихановской» со стороны NED беседовали президент фонда Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова — старший специалист по программам NED в Европе.

В ходе разговора сами представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении. По их словам, «NED — не программная организация».

«Мы выделяем гранты. У нас есть четыре института, и, по-моему, все они активно работают в Белоруссии», — говорит Гершман.

Вместе с тем сотрудники фонда уделили много времени российскому направлению работы. В частности, они упомянули в разговоре структуры Алексея Навального. По словам Гершмана, теперь эти организации возглавляет не Навальный, а Алексей Волков.

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«У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны по сути ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми насколько это возможно», — говорит руководитель NED «Тихановской» в ходе конференции.

По его словам, российская оппозиция «нацелена на выборы в Думу в сентябре» и располагает при этом долгосрочной стратегией. Гершман согласился помочь «Тихановской» объединить усилия с российскими протеже NED.

«И это тоже важная область диалога между вашим движением и российским. Как продолжать в дальнейшем борьбу, комбинируя и протесты, и подготовку к выборам в Госдуму, а также к местным выборам», — полагает руководитель фонда.

Он также заверил, что NED представляет собой институт, который «помогает объединить людей». По словам главы фонда, организация способна «установить связи между группами в Белоруссии и России».

Слежка за военными

Наряду с этим участники беседы со стороны NED говорили об их основных опасениях в ходе работы на российском направлении. Так, по словам Гершмана, в NED обеспокоены будущим присутствием российских военных в Белоруссии в ходе учений. По его словам, манёвры запланированы на лето.

Вместе с тем ближайшие анонсированные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021» должны состояться в сентябре.

«Это нас очень беспокоит. Это текущие проблемы, с которыми мы имеем дело», — признаётся на видеоконференции Гершман.

В дальнейшем вице-президент NED Барбара Хейг упоминает «отслеживание» передвижений российских войск.

«Мне интересно, рассматриваете ли вы какие-либо аналогичные меры по отслеживанию государственных чиновников, их ресурсов и/или наблюдению за присутствием российских вооружённых сил в стране и тем, как оно может меняться со временем... и не следует ли нам поднять этот вопрос с некоторыми нашими коллегами, которые занимаются группой Вагнера, и с другими лицами, которые отслеживают действия как официальных, так и неофициальных российских сил», — сказала Хейг.

Гранты на «критические нужды»

Представители NED также затронули вопрос поддержки СМИ. По словам Хейг, фонд напрямую работает с рядом изданий и журналистов-расследователей.

«Многие группы, которые исследуют данное направление… это в дополнение к группе Навального… это различные медиаресурсы, журналисты-расследователи, с которыми у нас налажены замечательные, прямые отношения», — сказала Хейг.

Вместе с тем Гершман говорит, что «поддержка» NED не ограничивается прямой работой со СМИ и журналистами — фонд оказывает помощь большому количеству объединений в России.

«У российской оппозиции есть своя очень ясная стратегия. Вероятно вы знаете о их стратегии умного голосования. Они очень успешны в привлечении средств в России. Мы поддерживаем группы по всей стране, которые участвуют в этом общем движении. И мы, разумеется, отзывчивы ко всем действующим там группам, которые нуждаются в помощи.У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну», — утверждает глава NED.

Вице-президент, в свою очередь, говорит о «широком» масштабе деятельности организации в России.

«У нас в России обширная программа, и, как сказал Карл, она затрагивает даже низовые инициативы в провинциях, областях, за пределами Москвы. Программа это очень глубокая и широкая», — пояснила Хейг.

Говоря о ситуации в целом, в NED возложили большие надежды на возможную поддержку от новой администрации США, в которой, по мнению президента фонда, много «замечательных людей».

«Что касается новой администрации в США, я думаю, сейчас есть очень значительная готовность помочь. Я думаю, в новой администрации работают замечательные люди», — полагает глава NED.

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Большую части видеоконференции говорили именно представители американского фонда. В дальнейшем в беседу вступила сама «Тихановская», которая изобразила взволнованность и даже сымитировала слезы, когда говорила об отсутствии у «белорусской оппозиции» средств: «Просто нам нужно достать денег. Как бы нам это организовать?».

Руководство NED дало понять «команде Тихановской», что вопрос финансирования можно решить. Однако пока речь идёт только о «критических нуждах».

«Но мы также грантовая организация, поэтому нам нужно знать, какие есть критические нужды», — сказал Гершман в ходе конференции.

После ещё нескольких высказываний собеседников из NED «Тихановская» буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны «Тихановской» прозвучала нарезка из фраз Лукашенко и слова «майора КГБ» о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.