Тихановская заявила, что не будет участвовать в возможных выборах
- Reuters
«Я не буду принимать участие в новых свободных и справедливых выборах, к проведению которых мы стремимся», — приводит ТАСС слова Тихановской.
Она отметила, что будет стремиться к организации новых выборов.
«Мой мандат заключается только в том, чтобы организовать эти выборы. Но я не буду принимать участие», — отметила Тихановская.
По её словам, она не стремилась к власти.
Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Светлану Тихановскую и ещё более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.