Тихановская заявила, что не будет участвовать в возможных выборах

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует принимать участие в возможных новых выборах, к которым призывает белорусская оппозиция.
Тихановская заявила, что не будет участвовать в возможных выборах
  • Reuters

«Я не буду принимать участие в новых свободных и справедливых выборах, к проведению которых мы стремимся», — приводит ТАСС слова Тихановской. 

Она отметила, что будет стремиться к организации новых выборов.

«Мой мандат заключается только в том, чтобы организовать эти выборы. Но я не буду принимать участие», — отметила Тихановская.

По её словам, она не стремилась к власти.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Светлану Тихановскую и ещё более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.

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