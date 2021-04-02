В Белоруссии включили Тихановскую в список причастных к терроризму

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Комитет государственной безопасности Белоруссии включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и ещё более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.
В Белоруссии включили Тихановскую в список причастных к терроризму
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета. 

Отмечается, что следственное управление КГБ Белоруссии расследует уголовное дело против участников инициативы BYPOL «по факту организации 25 марта актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершённых гражданином Малейчуком В.А.». 

Белорусское следствие установило, что к противоправной деятельности этой незарегистрированной организации причастны Тихановская, член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и 15 белорусских граждан, находящихся за рубежом. 

«Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», — заявили в КГБ.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии поручила КГБ начать международный розыск Тихановской по подозрению в подготовке акта терроризма.

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