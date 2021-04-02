В Белоруссии включили Тихановскую в список причастных к терроризму
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.
Отмечается, что следственное управление КГБ Белоруссии расследует уголовное дело против участников инициативы BYPOL «по факту организации 25 марта актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершённых гражданином Малейчуком В.А.».
Белорусское следствие установило, что к противоправной деятельности этой незарегистрированной организации причастны Тихановская, член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и 15 белорусских граждан, находящихся за рубежом.
«Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», — заявили в КГБ.
Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии поручила КГБ начать международный розыск Тихановской по подозрению в подготовке акта терроризма.