В Белоруссии включили Тихановскую в список причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и ещё более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Отмечается, что следственное управление КГБ Белоруссии расследует уголовное дело против участников инициативы BYPOL «по факту организации 25 марта актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершённых гражданином Малейчуком В.А.».

Белорусское следствие установило, что к противоправной деятельности этой незарегистрированной организации причастны Тихановская, член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и 15 белорусских граждан, находящихся за рубежом.

«Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», — заявили в КГБ.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии поручила КГБ начать международный розыск Тихановской по подозрению в подготовке акта терроризма.