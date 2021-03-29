КГБ Белоруссии поручили начать розыск Тихановской
- Reuters
Отмечается, что Тихановскую и инициативу BYPOL обвиняют в подготовке терактов в ряде белорусских городов.
«Генпрокуратура поручила КГБ незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц», — говорится в сообщении агентства БЕЛТА.
Также поручено подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL.