КГБ Белоруссии поручили начать розыск Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии поручила Комитету государственной безопасности (КГБ) начать международный розыск бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по подозрению в подготовке акта терроризма.

Отмечается, что Тихановскую и инициативу BYPOL обвиняют в подготовке терактов в ряде белорусских городов.

«Генпрокуратура поручила КГБ незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц», — говорится в сообщении агентства БЕЛТА.

Также поручено подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL.