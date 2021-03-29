КГБ Белоруссии поручили начать розыск Тихановской

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Генеральная прокуратура Белоруссии поручила Комитету государственной безопасности (КГБ) начать международный розыск бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по подозрению в подготовке акта терроризма.
КГБ Белоруссии поручили начать розыск Тихановской
  • Reuters

Отмечается, что Тихановскую и инициативу BYPOL обвиняют в подготовке терактов в ряде белорусских городов.

«Генпрокуратура поручила КГБ незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц», — говорится в сообщении агентства БЕЛТА.

Также поручено подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL.

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