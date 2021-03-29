В Белоруссии возбудили против Тихановской дело о подготовке теракта

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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL. 
В Белоруссии возбудили против Тихановской дело о подготовке теракта
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на генерального прокурора Андрея Шведа.

«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса», — рассказал он.

По его словам, указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах.

«Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — заявил генпрокурор.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержании жителя Пинского района, подозреваемого в планах устроить теракты в военном городке Печи в Минской области и в Минске.

В министерстве заявили, что задержанный получил указание совершить теракты от инициативы BYPOL, которая тесно связана с «так называемым координационным советом Тихановской».

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