Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального.

По его словам, «сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно».

26 апреля прокуратура Москвы сообщила, что приостановила деятельность организации «Штабы Навального» и направила в суд заявление с требованием о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан** (ФЗПГ).

19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.



** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.