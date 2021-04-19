Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК экстремистской организацией
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москва к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан»**, общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими», — рассказала она.
Отмечается, что решение о принятии иска к производству не принято.
16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.