Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК экстремистской организацией

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Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК* экстремистской организацией. 
Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК экстремистской организацией
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москва к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан»**, общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими», — рассказала она.

Отмечается, что решение о принятии иска к производству не принято.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. 

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