Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК экстремистской организацией

Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК* экстремистской организацией.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москва к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан»**, общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими», — рассказала она.

Отмечается, что решение о принятии иска к производству не принято.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.