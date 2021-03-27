В Белоруссии возбудили дело о попытке организации массовых беспорядков

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В Витебске была пресечена попытка организации массовых беспорядков, арестованы двое подозреваемых, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
В Белоруссии возбудили дело о попытке организации массовых беспорядков
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

«В отношении 38-летнего и 43-летнего мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств) и ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, мужчины с ноября 2020 года по 9 февраля текущего года осуществляли подготовку к массовым беспорядками и хранили в гараже стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью.

9 февраля мужчины были задержаны. В гараже одного из них было также изъято не менее 5 г марихуаны.

«К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксировано потребление вышеуказанными мужчинами наркотиков, а также приготовление к массовым беспорядкам», — заявили в СК Белоруссии.

Там также отметили, что мужчины в 2020 году неоднократно привлекались к административной ответственности в связи с нарушением порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ранее в СК Белоруссии сообщили, что «лица из ближайшего окружения» бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов в Гомеле, план которых обсуждался на встрече 5 августа 2020 года.

В пресс-службе Тихановской опровергли её участие в организации беспорядков.

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