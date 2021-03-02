Пресс-служба Тихановской отрицает её участие в организации беспорядков

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не принимала участие в организации беспорядков и разработке планов по захвату административных зданий в Гомеле, заявили в её пресс-службе.
Пресс-служба Тихановской отрицает её участие в организации беспорядков
  • Reuters

«За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов», — приводит комментарий РИА Новости.

В пресс-службе Тихановской заверили, что экс-кандидат в президенты Белоруссии «поддерживает только мирные методы».

Там также заявили, что на опубликованном СК Белоруссии видео видно, что Тихановская «покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение».

Ранее Следственный комитет Белоруссии подал в Генпрокуратуру республики документы на экстрадицию Тихановской.

По информации следствия, «лица из ближайшего окружения» Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов в Гомеле, план которых обсуждался на встрече 5 августа 2020 года.

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