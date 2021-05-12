Со связанного с ФБК Навального биткоин-кошелька в апреле сняли 2,7 млн рублей
- Reuters
По этим данным, с 30 марта по 30 апреля 2021 года на кошелёк поступило 82 пожертвования на общую сумму 0,68 ВТС. Таким образом, со счёта вывели все накопленные за месяц биткоины.
Самое крупное пожертвование в размере 0,257 BTC (1 млн рублей) в этот период поступило 30 апреля — через два дня после публикации ФБК* персональных данных журналистов RT и сведений об их зарплатах.
Предыдущий вывод средств состоялся месяц назад — 30 марта. Тогда со счёта сняли 0,319 BTC (1,43 млн рублей).
Ранее RT сообщал, что после ареста Навального, с 18 по 27 января 2021 года, на связанный с ФБК биткоин-кошелёк прислали 4,79 ВТС (12 млн рублей), а за всё время существования канала на него перевели 658,6 ВТС.
Биткоин-кошелёк с адресом 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E в декабре 2016 года завёл экс-глава сети штабов Навального Леонид Волков для получения анонимных пожертвований на президентскую избирательную кампанию Алексея Навального 2018 года.
29 декабря 2020 года Следственный комитет России возбудил в отношении Навального и неустановленных соучастников уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.