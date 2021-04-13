Со связанного с ФБК Навального биткоин-кошелька в марте сняли 1,43 млн рублей
- Reuters
После снятия 1,43 млн рублей, по данным Blockchain.com, на кошелёк с 30 марта по 13 апреля поступило ещё 0,067 ВТС (318,3 тыс. рублей по курсу 13 апреля).
14 февраля со счёта «3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E» сторонников Навального вывели 5,37 млн рублей.
Данный криптосчёт в декабре 2016 года открыл руководитель сети региональных штабов фонда Леонид Волков. Его номер опубликован на сайте региональных штабов Навального: ФБК рекомендует использовать его как анонимный способ перевода пожертвований.
Ранее RT сообщал, что после ареста Навального, с 18 по 27 января 2021 года, на связанный с ФБК биткоин-кошелёк прислали 4,79 ВТС (12 млн рублей), а за всё время существования канала на него перевели 658,6 ВТС.
29 декабря 2020 года Следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.