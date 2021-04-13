Со связанного с ФБК Навального биткоин-кошелька в марте сняли 1,43 млн рублей

Со связанного с Фондом борьбы с коррупцией* криптовалютного счёта 30 марта сняли 0,319 BTC. Об этом свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchain.com. На дату транзакции это составляло 1,43 млн рублей.

После снятия 1,43 млн рублей, по данным Blockchain.com, на кошелёк с 30 марта по 13 апреля поступило ещё 0,067 ВТС (318,3 тыс. рублей по курсу 13 апреля).

14 февраля со счёта «3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E» сторонников Навального вывели 5,37 млн рублей.

Данный криптосчёт в декабре 2016 года открыл руководитель сети региональных штабов фонда Леонид Волков. Его номер опубликован на сайте региональных штабов Навального: ФБК рекомендует использовать его как анонимный способ перевода пожертвований.

Ранее RT сообщал, что после ареста Навального, с 18 по 27 января 2021 года, на связанный с ФБК биткоин-кошелёк прислали 4,79 ВТС (12 млн рублей), а за всё время существования канала на него перевели 658,6 ВТС.

29 декабря 2020 года Следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.



* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.