Путин выступил за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой
- РИА Новости
По его словам, Москва открыта к честному созидательному взаимодействию.
«Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес», — отметил Путин.
В их числе он назвал безопасность, стратегическую стабильность, здравоохранение, образование, цифровизацию, энергетику, культуру, науку, климат.
Как подчеркнул глава государства, мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок», — сказал президент.
Ранее в российском МИД заявили, что в общих интересах не только сохранить партнёрство с ЕС, но и двигаться дальше.