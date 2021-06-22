Путин выступил за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой

Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

По его словам, Москва открыта к честному созидательному взаимодействию.

«Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес», — отметил Путин.

В их числе он назвал безопасность, стратегическую стабильность, здравоохранение, образование, цифровизацию, энергетику, культуру, науку, климат.

Как подчеркнул глава государства, мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок», — сказал президент.

Ранее в российском МИД заявили, что в общих интересах не только сохранить партнёрство с ЕС, но и двигаться дальше.