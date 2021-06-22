Путин заявил о деградации системы европейской безопасности

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Вся система европейской безопасности сильно деградировала, написал президент России Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Путин заявил о деградации системы европейской безопасности
  • © РИА Новости

«Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений», — заявил российский лидер.

Он отметил, что упускаются огромные возможности, которые даёт кооперация. Как подчеркнул глава государства, она так важна сейчас, когда мир столкнулся с общими вызовами — пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал российско-американский саммит в Женеве важным элементом в создании новой архитектуры безопасности на Европейском континенте.

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