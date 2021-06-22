Путин заявил о деградации системы европейской безопасности
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«Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений», — заявил российский лидер.
Он отметил, что упускаются огромные возможности, которые даёт кооперация. Как подчеркнул глава государства, она так важна сейчас, когда мир столкнулся с общими вызовами — пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал российско-американский саммит в Женеве важным элементом в создании новой архитектуры безопасности на Европейском континенте.