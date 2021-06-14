Макрон связал саммит в Женеве с новой архитектурой безопасности в Европе
- Reuters
«Мы удовлетворены диалогом, который установился между президентом Байденом и европейскими участниками альянса. Это важно в преддверии встречи президентов Путина и Байдена 16 июня», — сказал он, его слова приводит ТАСС.
По мнению Макрона, дискуссия в Брюсселе «свидетельствует об установившихся партнёрских отношениях внутри НАТО».
Саммит в Женеве станет важным элементом в создании новой архитектуры безопасности на Европейском континенте, добавил Макрон.
Как стало известно ранее, страны НАТО проведут консультации перед предстоящей встречей Путина и Байдена в Женеве.