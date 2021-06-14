Макрон связал саммит в Женеве с новой архитектурой безопасности в Европе

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Европейские участники НАТО довольны диалогом с президентом США Джо Байденом, который прошёл в преддверии саммита в Женеве, где американский лидер встретится с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон связал саммит в Женеве с новой архитектурой безопасности в Европе
  • Reuters

«Мы удовлетворены диалогом, который установился между президентом Байденом и европейскими участниками альянса. Это важно в преддверии встречи президентов Путина и Байдена 16 июня», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

По мнению Макрона, дискуссия в Брюсселе «свидетельствует об установившихся партнёрских отношениях внутри НАТО».

Саммит в Женеве станет важным элементом в создании новой архитектуры безопасности на Европейском континенте, добавил Макрон.

Как стало известно ранее, страны НАТО проведут консультации перед предстоящей встречей  Путина и Байдена в Женеве.

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