Макрон связал саммит в Женеве с новой архитектурой безопасности в Европе

Европейские участники НАТО довольны диалогом с президентом США Джо Байденом, который прошёл в преддверии саммита в Женеве, где американский лидер встретится с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы удовлетворены диалогом, который установился между президентом Байденом и европейскими участниками альянса. Это важно в преддверии встречи президентов Путина и Байдена 16 июня», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

По мнению Макрона, дискуссия в Брюсселе «свидетельствует об установившихся партнёрских отношениях внутри НАТО».

Саммит в Женеве станет важным элементом в создании новой архитектуры безопасности на Европейском континенте, добавил Макрон.

Как стало известно ранее, страны НАТО проведут консультации перед предстоящей встречей Путина и Байдена в Женеве.