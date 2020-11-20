МИД России выступил за сохранение партнёрства с ЕС
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«Мы уверены, что взаимовыгодная работа предпринимателей остаётся одним из основных элементов обеспечения стабильности и добрососедства на севере Европы», — заявил Грушко.
По его словам, сейчас это особенно важно, поскольку в условиях обострения глобальной конкуренции предпринимаются серьёзные усилия, чтобы «ослабить, расколоть большую Европу» и подорвать партнёрство между Россией и ЕС, которое выстраивалось десятилетиями.
«И мы считаем, что в наших общих интересах не только сохранить его, но и двигаться дальше», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что безопасность в Европе невозможна без участия России, поэтому ЕС и ОБСЕ должны быть открыты для диалога с Москвой.