МИД России выступил за сохранение партнёрства с ЕС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона выступает за сохранение партнёрства с Евросоюзом.

«Мы уверены, что взаимовыгодная работа предпринимателей остаётся одним из основных элементов обеспечения стабильности и добрососедства на севере Европы», — заявил Грушко.

По его словам, сейчас это особенно важно, поскольку в условиях обострения глобальной конкуренции предпринимаются серьёзные усилия, чтобы «ослабить, расколоть большую Европу» и подорвать партнёрство между Россией и ЕС, которое выстраивалось десятилетиями.

«И мы считаем, что в наших общих интересах не только сохранить его, но и двигаться дальше», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что безопасность в Европе невозможна без участия России, поэтому ЕС и ОБСЕ должны быть открыты для диалога с Москвой.