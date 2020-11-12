Маас заявил о невозможности безопасности в Европе без России

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Безопасность в Европе невозможна без участия России, поэтому ЕС и ОБСЕ должны быть открыты для диалога с Москвой, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас заявил о невозможности безопасности в Европе без России
  • Reuters

Он заявил, что с приходом Джо Байдена на пост президента США Вашингтон сделает ставку на силу в отношении России.

По его словам, Байден также выразил готовность привлекать Москву, например, в области контроля над вооружениями.

«Это наш шанс в продвижении идеи совместной европейской безопасности — безопасности, которой не достигнуть без России или даже вопреки ей», — цитирует ТАСС заявление Мааса на Парижском форуме мира.

Министр добавил, что ЕС должен выработать единую позицию в отношении России.

Ранее Хайко Маас заявил, что соперничество сверхдержав на мировой арене угрожает самой крупной гонкой вооружений со времён холодной войны.

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