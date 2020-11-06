Маас предупредил об угрозе гонки вооружений в мире

Глава германского Министерства иностранных дел Хайко Маас заявил, что соперничество сверхдержав на мировой арене угрожает самой крупной гонкой вооружений со времён холодной войны.

«Геополитическая и военная конкуренция между государствами растёт. Вернулось соперничество сверхдержав, что может привести к самой серьёзной гонке вооружений со времён холодной войны. Более того, мы видим растущее региональное военное соперничество, например, на Ближнем Востоке или в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Маас на конференции «2020. Догоняя технологии, переосмысляя контроль над вооружениями». Его слова приводит РИА Новости.

Министр добавил, что назвал среди опасных для стабильности вооружений автономные боевые системы, кибероружие, применение которого осложнено тем, что идентифицировать агрессора сложно и это может привести к «непреднамеренным конфликтам».

«Гиперзвуковые ракеты снизили время реагирования почти до нуля. В кризисе это может привести к серьёзным просчётам и серьёзным последствиям для всех нас», — сказал он.

Ранее Маас приветствовал стремление России и США продлить СНВ-III.