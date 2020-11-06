ФРГ приветствует желание России и США продлить СНВ-III
- © ICBM U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley
- Reuters
«Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по поводу продления ДСНВ. Эта положительная динамика должна продолжаться и после выборов в США. Данный договор — не просто двусторонний вопрос, это гарант глобальной безопасности», — цитирует министра ТАСС.
Он призвал Вашингтон и Москву «наконец предпринять шаги, необходимые для продления договора».
20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.
В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.