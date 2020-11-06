ФРГ приветствует желание России и США продлить СНВ-III

Германия приветствует стремление России и США продлить СНВ-III, такая позитивная динамика должна продолжиться после подведения итогов выборов американского президента, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по поводу продления ДСНВ. Эта положительная динамика должна продолжаться и после выборов в США. Данный договор — не просто двусторонний вопрос, это гарант глобальной безопасности», — цитирует министра ТАСС.

Он призвал Вашингтон и Москву «наконец предпринять шаги, необходимые для продления договора».

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.