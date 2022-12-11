Президент Финляндии Ниинистё призвал продолжать сотрудничать с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё в эфире радиостанции Yle призвал продолжать сотрудничать с Россией.

«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяжённостью более 1 тыс. км», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что на восстановление доверия между странами может понадобиться время и, вполне вероятно, это произойдёт уже тогда, когда он не будет на посту президента страны.

Глава российского МИД Сергей Лавров в конце октября заявил, что взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот.