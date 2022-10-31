Лавров заявил, что сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентных высот
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«Сегодня взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот, линия на его расширение полностью отвечает интересам наших граждан», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Он напомнил, что в 2021 году объём двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив $140 млрд.
«По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей», — заключил Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Китаем и Россией в период с января по сентябрь вырос в годовом исчислении на 32,5% и составил $136,08 млрд.