Лавров заявил, что сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентных высот

Взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Сегодня взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот, линия на его расширение полностью отвечает интересам наших граждан», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он напомнил, что в 2021 году объём двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив $140 млрд.

«По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей», — заключил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Китаем и Россией в период с января по сентябрь вырос в годовом исчислении на 32,5% и составил $136,08 млрд.