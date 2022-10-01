Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил сотрудничество России и Китая в различных сферах

Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Телеграмма по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики опубликована на сайте Кремля.

«Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам», — говорится в тексте.

В сентябре сообщалось о поездке в Китай секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В ходе визита стороны планировали обсуждать укрепление двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина в сфере безопасности.