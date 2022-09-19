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Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл с визитом в Китай

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Секретарь Совета безопасности Россиии Николай Патрушев прибыл в Китай, в ходе визита будет обсуждаться укрепление двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина в сфере безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе российского СБ.

«Планируется обсудить вопросы в развитие договорённостей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, а также широкий спектр тем, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности», — приводит сообщение Интерфакс.

Ранее Си Цзиньпин высказал мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах. Москве и Пекину нужно вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

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