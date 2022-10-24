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Товарооборот России и Китая за полгода вырос на 32,5% в годовом исчислении

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Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Китаем и Россией в период с января по сентябрь вырос в годовом исчислении на 32,5% и составил $136,08 млрд.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальные данные, экспорт из Китая в Россиию увеличился на 10,3% до $52,24 млрд. 

Импорт вырос на 51,6% и составил $83,84 млрд. 

Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, в США встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.

Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

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