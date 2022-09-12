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Белый дом встревожен углублением связей между Россией и Китаем

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Соединённые Штаты встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.
Белый дом встревожен углублением связей между Россией и Китаем
  • AFP

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, отвечая на вопрос о возможном предстоящем контакте российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках ШОС.

Как писала газета Handelsblatt, встреча президента России и лидера КНР станет сигналом о поддержке Москвы со стороны Пекина.

Владимир Путин отмечал, что товарооборот между Россией и КНР вскоре может достичь $200 млрд, а стратегическое партнёрство двух стран развивается очень успешно.

В частности, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

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