Белый дом встревожен углублением связей между Россией и Китаем

Соединённые Штаты встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, отвечая на вопрос о возможном предстоящем контакте российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках ШОС.

Как писала газета Handelsblatt, встреча президента России и лидера КНР станет сигналом о поддержке Москвы со стороны Пекина.

Владимир Путин отмечал, что товарооборот между Россией и КНР вскоре может достичь $200 млрд, а стратегическое партнёрство двух стран развивается очень успешно.

В частности, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.