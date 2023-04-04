В Финляндии заявили, что членство страны в НАТО якобы не направлено против кого-либо

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В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё заявили, что членство страны в НАТО якобы не направлено против кого-либо.
В Финляндии заявили, что членство страны в НАТО якобы не направлено против кого-либо
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Членство Финляндии не направлено против кого-либо. Оно также не меняет основ и целей внешней политики и политики безопасности Финляндии. Финляндия — стабильная и предсказуемая скандинавская страна, которая стремится к мирному разрешению споров», — цитирует заявление президента РИА Новости.

Он также отметил, что в качестве члена НАТО Финляндии потребуется готовность к переменам и способность к адаптации.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России несёт большие риски для НАТО.

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