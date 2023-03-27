«Половинчатое решение»: как развивается ситуация вокруг присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

В Анкаре ожидают от Генассамблеи парламента Турции принятия протокола о ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил представитель президента страны Ибрагим Калын. По его словам, у турецкой стороны «нет проблем» с Хельсинки в этом процессе. В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё уже подписал законы о вступлении его страны в НАТО. 27 марта решить вопрос о присоединении Финляндии к блоку намерена и Венгрия. При этом принятие Швеции в альянс пока откладывается. По мнению экспертов, членство Финляндии и Швеции в НАТО создаст «достаточно серьёзную угрозу», поэтому РФ будет вынуждена значительно укрепить свои рубежи за счёт дополнительных вооружений и живой силы.

В Анкаре ожидают от Генассамблеи парламента Турции принятия протокола о ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил представитель президента республики Ибрагим Калын в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Наша комиссия по внешнеполитическим вопросам (Великого национального собрания (парламента) Турции. — RT) приняла протокол. Ожидаем, что его примет и Генассамблея (парламента). У нас нет проблем с Финляндией в этом процессе (вступления в НАТО. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее парламент Финляндии большинством голосов одобрил членство страны в НАТО: 184 законодателя поддержали присоединение к блоку, семь выступили против, один парламентарий воздержался от голосования, ещё семеро отсутствовали.

После этого президент Финляндии Саули Ниинистё 23 марта подписал законы о вступлении страны в НАТО. Он хочет, чтобы страна была готова присоединиться к блоку сразу после ратификации её заявки Турцией и Венгрией.

Как заявил РИА Новости депутат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Ибрагим Айдын, турецкий парламент с большой долей вероятности примет такое решение до президентских выборов в Турции, которые стартуют 14 мая.

В свою очередь, Будапешт намерен решить вопрос о вступлении финской стороны в блок в конце марта. Как пообещал глава венгерского МИД Петер Сийярто во время встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто в Брюсселе, Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии 27 марта одобрит приём Финляндии в НАТО.

Что касается Швеции, решение о её членстве в альянсе, вероятно, будет принято позже, несмотря на то что риксдаг (однопалатный шведский парламент) уже проголосовал за вхождение страны в НАТО. Из 349 депутатов за вступление в альянс высказались 269 человек, против — 37, ещё 43 парламентария не принимали участия в голосовании.

Штаб-квартира НАТО

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Однако, как пояснил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, предпринимаемые властями Швеции действия по борьбе с терроризмом недостаточны для одобрения Анкарой заявки страны на вступление в НАТО. Об этом он заявил 20 марта в Брюсселе по итогам международной конференции доноров помощи Турции и Сирии в связи с произошедшими землетрясениями.

При этом представитель президента Турции Калын заявил, что Анкара не закрывает двери в НАТО для Швеции. «Процесс, скорость процесса полностью зависят от тех шагов, которые предпримет Стокгольм», — сказал он в интервью NTV.

«Стать анти-Россией»

Напомним, заявки на присоединение к НАТО Финляндия и Швеция подали ещё весной 2022 года, однако процесс их вступления в альянс заблокировала Турция, потребовав выполнить обещания, связанные в том числе с поддержкой Анкары в борьбе с терроризмом.

Впрочем, в середине марта 2023 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара увидела решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед ней для вступления в альянс. По словам Эрдогана, учитывая это обстоятельство, парламент Турции начал процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО.

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В свою очередь, Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с процессом вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок. Так, 16 марта в Кремле в очередной раз выразили сожаление из-за курса этих стран на присоединение к НАТО. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, от РФ не исходило никакой опасности для этих государств и не исходит.

«Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции. Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозу для этих стран никоим образом, ибо у нас нет никаких споров с этими странами и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией», — отметил Песков.

Однако Вашингтон призвал Анкару и Будапешт оперативно и «без проволочек» завершить процесс ратификации документов по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Как говорится в письменном заявлении помощника главы администрации США по национальной безопасности Джейка Салливана, размещённом на сайте Белого дома, обе страны должны стать членами альянса «как можно скорее».

«Если нужно, Вашингтон надавит»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, беспокойство Москвы относительно расширения НАТО за счёт присоединения Финляндии и Швеции абсолютно обоснованно.

«Вокруг России сейчас более активно создаётся враждебная инфраструктура, она расширяется блоком НАТО. При этом всеми этими процессами руководят США, для которых крайне важен вопрос сдерживания РФ. Это главный тренд для Вашингтона. Турция же за счёт временной блокировки присоединения лишь пыталась повысить свою политическую субъектность, выторговать её, увеличить собственный вес в глазах Вашингтона и Запада в целом», — заявил эксперт в беседе с RT.

Но даже если Турция хотела бы остановить курс НАТО на усиление и расширение своего влияния, в том числе за счёт присоединения двух стран, добиться этого ей не позволили бы США, считает Блохин.

«Даже если Турция захотела бы реализовать другой сценарий, ей бы это не удалось из-за Соединённых Штатов, которые настроены решительно и сделают всё, лишь бы добиться своего. Поэтому Финляндия и Швеция рано или поздно будут в НАТО. И тут уже второстепенно, с каким временным промежутком», — сказал аналитик.

Хельсинки, Стокгольм и Анкара подписывают меморандум в области безопасности

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Однако, по мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, в альянсе и Вашингтоне не ожидали, что Эрдоган так твёрдо и так долго будет стоять на своей позиции относительно присоединения стран к военному блоку.

«В НАТО и США полагали, что под их давлением он достаточно быстро изменит свою позицию. Но, как мы видим, относительно Швеции турецкий лидер пока остаётся непоколебим. И ситуация до выборов, по всей видимости, не поменяется. Более того, Эрдоган будет максимально долго тянуть время, демонстрируя, что Хельсинки пошёл навстречу Анкаре, а Стокгольм нет, а потому Швеция не станет членом НАТО, пока не решится на уступки», — полагает эксперт.

При этом в случае вступления в НАТО обе страны будут представлять для России «достаточно серьёзную угрозу», сказал Шаповалов, тогда как «даже половинчатое решение Турции о ратификации документов Финляндии вполне устраивает США, ведь она граничит с Россией».

«Но для РФ это крайне неприятная ситуация, поскольку граница с НАТО резко увеличивается. И размещение инфраструктуры блока ещё ближе к РФ самым непосредственным образом угрожает интересам России, является для неё серьёзным вызовом. Однако таким же вызовом это является и для самой Финляндии. Долгое время она извлекала дивиденды из своего нейтрального статуса и получала сверхприбыль, являясь посредником между Западом и Востоком, но со вступлением страны в НАТО эта артерия будет перерезана окончательно», — констатировал Шаповалов.

По его словам, из-за действий финских политиков для народа Финляндии наступят тяжёлые времена, поскольку их страна, став членом альянса, окажется в эпицентре конфликта Запада и России.

«И разумеется, о нормальных добрососедских экономических и гуманитарных отношениях РФ с Финляндией можно забыть. Россия вынуждена будет отвечать на присоединение страны к НАТО, в частности, за счёт значительного укреплениях своих рубежей, а следовательно, размещения дополнительных вооружений и военных по периметру границы Финляндии. Всё это демонстрирует, насколько опасной и неосмотрительной является политика нынешнего финского и натовского руководства», — заключил Шаповалов.