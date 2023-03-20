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Чавушоглу: действия Швеции по борьбе с терроризмом недостаточны для вступления в НАТО

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что предпринимаемые Швецией действия по борьбе с терроризмом недостаточны для одобрения Анкарой её заявки на вступление в НАТО.
Чавушоглу: действия Швеции по борьбе с терроризмом недостаточны для вступления в НАТО
  • РИА Новости

Он отметил, что турецкая сторона фиксирует определённые шаги Стокгольма по противодействию терроризму.

«Однако пока они являются недостаточными», — приводит слова Чавушоглу ТАСС.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не сможет сказать «да» членству Швеции в НАТО, если она не будет рядом с Анкарой по борьбе с терроризмом.

15 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведские власти рассчитывают на быструю ратификацию Анкарой своей заявки на присоединение к НАТО после выборов в Турции.

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