В Швеции рассчитывают на быстрое одобрение заявки в НАТО Анкарой после выборов в Турции
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, премьер сказал в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Конечно, мы надеемся на быстрый процесс ратификации после выборов в Турции», — подчеркнул Кристерссон.
Он добавил, что Стокгольм готов к тому, что Финляндия присоединится к НАТО раньше Швеции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО.