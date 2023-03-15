В Швеции рассчитывают на быстрое одобрение заявки в НАТО Анкарой после выборов в Турции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведские власти рассчитывают на быструю ратификацию Анкарой своей заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу после выборов в Турции.

Об этом, как пишет ТАСС, премьер сказал в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Конечно, мы надеемся на быстрый процесс ратификации после выборов в Турции», — подчеркнул Кристерссон.

Он добавил, что Стокгольм готов к тому, что Финляндия присоединится к НАТО раньше Швеции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО.