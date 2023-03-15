Эрдоган допустил, что Турция в скором времени одобрит заявку Финляндии о вступлении в НАТО
«Мы готовы выполнить свою миссию и сдержать обещания», — приводит агентство Anadolu его слова.
Эрдоган добавил, что в пятницу, 17 марта, с визитом в Турцию приедет президент Финляндии Саули Ниинистё.
Политик подчеркнул, что рассмотрение заявки Хельсинки будет продвигаться в соответствии с принятыми процедурами.
Ранее спикер венгерского парламента Ласло Кёвер заявил, что депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании Венгрии не считают вопрос о приёме Финляндии и Швеции в НАТО уже решённым.
1 марта парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО.