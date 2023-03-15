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Эрдоган допустил, что Турция в скором времени одобрит заявку Финляндии о вступлении в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО.

«Мы готовы выполнить свою миссию и сдержать обещания», — приводит агентство Anadolu его слова.

Эрдоган добавил, что в пятницу, 17 марта, с визитом в Турцию приедет президент Финляндии Саули Ниинистё.

Политик подчеркнул, что рассмотрение заявки Хельсинки будет продвигаться в соответствии с принятыми процедурами. 

Ранее спикер венгерского парламента Ласло Кёвер заявил, что депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании Венгрии не считают вопрос о приёме Финляндии и Швеции в НАТО уже решённым.

1 марта парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО.

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