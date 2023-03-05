Спикер парламента Венгрии: вопрос о приёме Финляндии и Швеции в НАТО пока не решён

Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер заявил, что депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании Венгрии не считают вопрос о приёме Финляндии и Швеции в НАТО уже решённым.

Об этом сообщает ТАСС.

«Члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решён автоматически», — сказал Кёвер.

По словам спикера, парламентская делегация из Будапешта намерена посетить Хельсинки и Стокгольм. Цель визита — прояснение спорных вопросов с их коллегами из Финляндии и Швеции.

Сделать это, как отмечает Кёвер, планируется до того, как пройдёт голосование по поводу вступления этих стран в НАТО, а именно 7 и 8 марта.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что парламент в мае рассмотрит вопрос о принятии Швеции и Финляндии в НАТО.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил создать европейское НАТО без США.