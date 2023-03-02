Орбан предложил создать европейскую НАТО без США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Weltwoche предложил создать европейскую НАТО без США.

По его мнению, страны ЕС должны самостоятельно защищать себя, не полагаясь на помощь США.

«Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это ещё в 2012 году», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Орбан добавил, что подход Европы к конфликту на Украине определяют в Вашингтоне, пока сама Европа теряет идентичность «в эмоциональном и интеллектуальном планах».

Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо приветствовал готовность Государственного собрания Венгрии блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.