Французский политик Филиппо поддержал скептическую позицию Венгрии по расширению НАТО

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо приветствовал готовность Государственного собрания Венгрии блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

«Венгерский парламент может заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО! Браво этим депутатам, если они пойдут до конца!» — написал он в Twitter.

Филиппо отметил, что расширение НАТО равноценно сознательному подливанию масла в огонь.

Ранее представитель правой партии Венгрии Mi Hazánk Элед Новак при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе предложил наложить вето на расширение НАТО.

24 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ряд венгерских депутатов считают опасным вхождение Финляндии и Швеции в НАТО и призывают проанализировать возможные риски от увеличения протяжённости границы альянса с Россией.

По его словам, ряд парламентариев подчёркивают, что в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО граница альянса с Россией увеличится более чем на 1 тыс. км.