Орбан: ряд венгерских депутатов не поддерживают вхождение Финляндии и Швеции в НАТО
- AP
- © Olivier Matthys
Он отметил, что попросил фракцию «Фидес» поддержать данную инициативу, предложение поступило в парламент.
«Но депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, ряд парламентариев подчёркивают, что в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО граница альянса с Россией увеличится более чем на 1 тыс. км.
«Глядя на украинскую ситуацию — этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это», — подытожил политик.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс.
Также он сообщил, что не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс.