Орбан: ряд венгерских депутатов не поддерживают вхождение Финляндии и Швеции в НАТО

Ряд венгерских депутатов считают опасным вхождение Финляндии и Швеции в НАТО и призывают проанализировать возможные риски от увеличения протяжённости границы альянса с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что попросил фракцию «Фидес» поддержать данную инициативу, предложение поступило в парламент.

«Но депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, ряд парламентариев подчёркивают, что в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО граница альянса с Россией увеличится более чем на 1 тыс. км.

«Глядя на украинскую ситуацию — этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это», — подытожил политик.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс.

Также он сообщил, что не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс.