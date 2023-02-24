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Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс.
Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в НАТО
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Что касается Финляндии и Швеции, то я не могу гарантировать какие-либо конкретные даты, но по Финляндии Турция уже объявила, что не имеет никаких проблем по вопросу ратификации, по Швеции некоторые вопросы остаются открытыми», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал Столтенберга о готовности Анкары отдельно рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

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