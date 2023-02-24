Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс.

«Что касается Финляндии и Швеции, то я не могу гарантировать какие-либо конкретные даты, но по Финляндии Турция уже объявила, что не имеет никаких проблем по вопросу ратификации, по Швеции некоторые вопросы остаются открытыми», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал Столтенберга о готовности Анкары отдельно рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.