Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в НАТО
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«Что касается Финляндии и Швеции, то я не могу гарантировать какие-либо конкретные даты, но по Финляндии Турция уже объявила, что не имеет никаких проблем по вопросу ратификации, по Швеции некоторые вопросы остаются открытыми», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Столтенберг заявил, что не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал Столтенберга о готовности Анкары отдельно рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.