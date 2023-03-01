Ряд депутатов парламента Венгрии предложили ветировать приём Швеции и Финляндии в НАТО
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство MTI.
По его словам, как передаёт РИА Новости, Mi Hazánk является единственной из партий в Венгрии, которая выступает за то, чтобы страна наложила вето на расширение Североатлантического альянса, так как это будет рассматриваться как провокация и новый шаг к мировой войне.
По его словам, международным интересам отвечает нейтральная зона.
24 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ряд венгерских депутатов считают опасным вхождение Финляндии и Швеции в НАТО и призывают проанализировать возможные риски от увеличения протяжённости границы альянса с Россией.
По его словам, ряд парламентариев подчёркивают, что в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО граница альянса с Россией увеличится более чем на 1 тыс. км.