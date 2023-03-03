Президент Венгрии: парламент в мае рассмотрит вопрос о принятии Швеции и Финляндии в НАТО
- AP
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Об этом, как пишет ТАСС, Новак сказала в ходе визита в Чехию.
«Венгерский парламент должен голосовать по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс ориентировочно 17 мая», — указала венгерский лидер.
Новак добавила, что Венгрия поддерживает расширение НАТО.
Представитель правой партии Венгрии Mi Hazánk Элед Новак, в свою очередь, при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе предложил наложить вето на расширение НАТО.