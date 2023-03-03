Президент Венгрии: парламент в мае рассмотрит вопрос о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что венгерский парламент в мае намерен провести голосование по вопросу о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Об этом, как пишет ТАСС, Новак сказала в ходе визита в Чехию.

«Венгерский парламент должен голосовать по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс ориентировочно 17 мая», — указала венгерский лидер.

Новак добавила, что Венгрия поддерживает расширение НАТО.

Представитель правой партии Венгрии Mi Hazánk Элед Новак, в свою очередь, при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе предложил наложить вето на расширение НАТО.