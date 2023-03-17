Эрдоган: Турция не скажет «да» членству Швеции в НАТО, если не будет борьбы с терроризмом
- РИА Новости
По его словам, как передаёт РИА Новости, Турция пока видит «негативные шаги» против неё в борьбе с терроризмом.
«Премьер-министр Швеции может быть хорошим человеком, но мы не сможем сказать «да» членству Швеции в НАТО, если они не будут рядом с нами по борьбе с терроризмом», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден заявил, что Вооружённые силы Швеции полностью готовы к вступлению страны в НАТО.
15 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведские власти рассчитывают на быструю ратификацию Анкарой своей заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу после выборов в Турции.