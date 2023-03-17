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Эрдоган: Турция приняла решение начать процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
Эрдоган: Турция приняла решение начать процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
  • Gettyimages.ru

«Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что Анкара увидела решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед ней для вступления в альянс.

15 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отправится в Турцию для переговоров по вступлению в НАТО.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о том, что Финляндия взяла курс на вступление в НАТО.

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