Эрдоган: Турция приняла решение начать процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.

«Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что Анкара увидела решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед ней для вступления в альянс.

15 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отправится в Турцию для переговоров по вступлению в НАТО.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о том, что Финляндия взяла курс на вступление в НАТО.