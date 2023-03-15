Президент Финляндии отправится в Турцию для переговоров по вступлению в НАТО
- РИА Новости
«Турки надеются, что я буду там, чтобы подтвердить ответ, когда они объявят об этом решении», — сообщил он в Twitter.
Финский президент отметил, что заявку Швеции Турция пока не одобрит.
«Для Финляндии очень важно, чтобы и Финляндия, и Швеция как можно скорее стали членами НАТО. Я продолжу свою работу по поддержке членства Швеции в НАТО», — продолжил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО.