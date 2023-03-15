Узнать больше

Президент Финляндии отправится в Турцию для переговоров по вступлению в НАТО

Короткая ссылка
Президент Финляндии Саули Ниинисте отправится в Турцию, где, как ожидается, ему сообщат позицию Анкары по одобрению финской заявки в НАТО.
Президент Финляндии отправится в Турцию для переговоров по вступлению в НАТО
  • РИА Новости

«Турки надеются, что я буду там, чтобы подтвердить ответ, когда они объявят об этом решении», — сообщил он в Twitter.

Финский президент отметил, что заявку Швеции Турция пока не одобрит.

«Для Финляндии очень важно, чтобы и Финляндия, и Швеция как можно скорее стали членами НАТО. Я продолжу свою работу по поддержке членства Швеции в НАТО», — продолжил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить