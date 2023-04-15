Кулемзин сообщил о повреждении домов при обстреле Куйбышевского района Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Вражеская артиллерия нанесла удар по территории посёлка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе. Имеются повреждения индивидуального жилого сектора», — написал он в Telegram.
Кулемзин уточнил, что при обстреле в частных домовладениях были повреждены фасады, кровля, стена, остекление и гараж.
Ранее стало известно, что здание детского сада в Донецке получило повреждения в результате обстрелов города со стороны ВСУ.