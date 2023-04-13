Spiegel: Германия дала согласие на передачу Польшей истребителей Украине

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Германское правительство разрешило Польше поставить Украине истребители, которые ранее были переданы Варшаве из запасов бывшей ГДР.
Spiegel: Германия дала согласие на передачу Польшей истребителей Украине
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Об этом сообщает Spiegel.

«Варшава хочет поддержать Украину истребителями из старых запасов ГДР. По информации Spiegel, Берлин дал необходимое согласие», — говорится в сообщении журнала.

Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, что германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства.

Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.

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