Spiegel: Германия дала согласие на передачу Польшей истребителей Украине
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Об этом сообщает Spiegel.
«Варшава хочет поддержать Украину истребителями из старых запасов ГДР. По информации Spiegel, Берлин дал необходимое согласие», — говорится в сообщении журнала.
Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, что германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства.
Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.