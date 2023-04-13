Spiegel: Германия дала согласие на передачу Польшей истребителей Украине

Германское правительство разрешило Польше поставить Украине истребители, которые ранее были переданы Варшаве из запасов бывшей ГДР.

Об этом сообщает Spiegel.

«Варшава хочет поддержать Украину истребителями из старых запасов ГДР. По информации Spiegel, Берлин дал необходимое согласие», — говорится в сообщении журнала.

Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, что германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства.

Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.