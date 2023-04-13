SZ: ФРГ 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву полученные из запасов ГДР МиГ-29

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Германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства, которые ранее были переданы Польше из запасов бывшей ГДР.
SZ: ФРГ 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву полученные из запасов ГДР МиГ-29
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, находящийся в Мали, это решение «будет принято уже сегодня», говорится в статье.

Уточняется, что речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

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