SZ: ФРГ 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву полученные из запасов ГДР МиГ-29
- РИА Новости
Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, находящийся в Мали, это решение «будет принято уже сегодня», говорится в статье.
Уточняется, что речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.