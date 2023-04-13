SZ: ФРГ 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву полученные из запасов ГДР МиГ-29

Германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства, которые ранее были переданы Польше из запасов бывшей ГДР.

Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, находящийся в Мали, это решение «будет принято уже сегодня», говорится в статье.

Уточняется, что речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.