В Киеве сообщили о скором прибытии западных систем ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обещанные Западом системы ПВО должны в скором времени прибыть на Украину.

Об этом пишет РИА Новости.

«Больше средств (ПВО. — RT) нужно предоставить Украине. Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить: NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны зайти в Украину», — отметил Игнат.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на утёкшие секретные документы военных и разведки Соединённых Штатов сообщило, что ресурсы ПВО среднего радиуса Украины будут полностью истощены к 23 мая.

В Пентагоне заявили, что система ПВО Украины остаётся главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву.