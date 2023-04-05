Пентагон считает систему ПВО Украины приоритетным вопросом поддержки Киева

Система ПВО Украины остаётся главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву. Об этом заявил первый зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.

«Приоритетом номер один является противовоздушная оборона», — сказал он на конференции Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Слова военного приводит РИА Новости.

В частности, США считают приоритетом противодействие беспилотным летательным системам, отметил адмирал.

30 марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что подготовка в США 65 украинцев к применению систем Patriot завершена, они направлены в Европу для интеграции этих комплексов.