Пентагон считает систему ПВО Украины приоритетным вопросом поддержки Киева

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Система ПВО Украины остаётся главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву. Об этом заявил первый зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.
Пентагон считает систему ПВО Украины приоритетным вопросом поддержки Киева
  • AP
  • © Alex Brandon

«Приоритетом номер один является противовоздушная оборона», — сказал он на конференции Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Слова военного приводит РИА Новости.

В частности, США считают приоритетом противодействие беспилотным летательным системам, отметил адмирал.

30 марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что подготовка в США 65 украинцев к применению систем Patriot завершена, они направлены в Европу для интеграции этих комплексов.

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