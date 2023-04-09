Washington Post: ресурсы ПВО среднего радиуса Украины будут полностью истощены к 23 мая

Ресурсы ПВО среднего радиуса Украины будут полностью истощены к 23 мая, сообщает The Washington Post со ссылкой на утёкшие секретные документы военных и разведки Соединённых Штатов.

«Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая», — пишет издание.

Отмечается, что Украина устоит ещё против двух-трёх волн ударов.

Анализ ситуации, как говорится в материале, проводился в период с конца февраля по начало марта текущего года и свидетельствует об исчерпании Украиной военных поставок США и их союзников.

Ранее в Пентагоне заявили, что система ПВО Украины остаётся главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву.

6 апреля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска перебросили новые силы и средства ПВО в район подконтрольного Киеву Часова Яра.