В ЛНР сообщили о переброске новых средств ПВО ВСУ в район Часова Яра

Украинские войска перебросили новые силы и средства ПВО в район подконтрольного Киеву Часова Яра, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие свежих сил и средств ПВО противника... Прибыли зенитные пулемётные установки, различные переносные зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы по подавлению БПЛА», — сказал он ТАСС.

Ранее Марочко сообщал о переполненных моргах в городе — по его словам, учреждения отказываются принимать тела погибших по причине больших потерь украинских военных под Артёмовском.

Суммарные потери боевиков ВСУ в Артёмовске выросли почти до 500 человек в сутки.