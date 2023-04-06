В ЛНР сообщили о переброске новых средств ПВО ВСУ в район Часова Яра

Короткая ссылка
Украинские войска перебросили новые силы и средства ПВО в район подконтрольного Киеву Часова Яра, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В ЛНР сообщили о переброске новых средств ПВО ВСУ в район Часова Яра
  • Gettyimages.ru

«В районе населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие свежих сил и средств ПВО противника... Прибыли зенитные пулемётные установки, различные переносные зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы по подавлению БПЛА», — сказал он ТАСС.

Ранее Марочко сообщал о переполненных моргах в городе — по его словам, учреждения отказываются принимать тела погибших по причине больших потерь украинских военных под Артёмовском.

Суммарные потери боевиков ВСУ в Артёмовске выросли почти до 500 человек в сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить