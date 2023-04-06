В ЛНР сообщили о переброске новых средств ПВО ВСУ в район Часова Яра
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«В районе населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие свежих сил и средств ПВО противника... Прибыли зенитные пулемётные установки, различные переносные зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы по подавлению БПЛА», — сказал он ТАСС.
Ранее Марочко сообщал о переполненных моргах в городе — по его словам, учреждения отказываются принимать тела погибших по причине больших потерь украинских военных под Артёмовском.
Суммарные потери боевиков ВСУ в Артёмовске выросли почти до 500 человек в сутки.