Суммарные потери боевиков ВСУ в Артёмовске выросли почти до 500 человек в сутки.

По данным RT, с 3 марта наиболее крупные потери на Артёмовском направлении зафиксированы в подразделениях 53, 67 и 92-й механизированных бригад, 3-м и 57-м батальонах 80-й десантно-штурмовой бригады, 57-й мотопехотной, 5-й штурмовой и 61-й пехотной бригадах, 112, 113, 116, 119 и 127-й бригадах территориальной обороны.

По предварительным данным, суммарные суточные потери убитыми в этих подразделениях в пределах административных границ Артёмовска, а также в ближайших районах: Красное (Ивановское), Хромово (Артёмовское), Ступочки, Богдановка, Миньковка, Калиновка и Часов Яр составляют 230—240 человек.

Порядка 150—170 человек в сутки получают тяжёлые ранения и не могут продолжать боевые действия, ещё порядка 35—50 человек пропадают без вести.

Кроме того, с начала марта в плен на Артёмовском направлении каждые 24 часа сдаются от 20 до 60 украинских военных. С учётом убитых, раненых, пленных и пропавших без вести общие безвозвратные потери украинских войск на этом участке в марте составили 450—480 человек в сутки.

Предположительно, скачок потерь украинской армии в марте напрямую связан с массовой гибелью кадровых украинских военных в ноябре-декабре 2022 года и последующим массовым прибытием на фронт мобилизованных и резервистов без боевого опыта, с минимальной боевой подготовкой.

Подавляющее большинство мужчин в возрасте до 50 лет, направленных ВСУ на Артёмовское направление, никогда не служили в армии, не имеют боевого опыта и дезертируют с позиций в течение 36—72 часов после прибытия на первую-вторую линии обороны.

Свою роль в резком увеличении потерь сыграла и весенняя распутица. Из-за невозможности использовать большую часть просёлочных дорог вокруг Артёмовска для эвакуации и снабжения украинские войска вынуждены передвигаться на гражданском транспорте по асфальтированным дорогам, находящимся под огневым контролем российской артиллерии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.