«Важно услышать ваше мнение, как складывается обстановка»: Путин посетил штабы российских войск «Днепр» и «Восток»

Владимир Путин провёл совещание с военными в ходе посещений штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба национальной гвардии «Восток» в ЛНР, заявили в Кремле. В штабе «Днепра» глава государства заслушал доклад о ситуации на Херсонском и на Запорожском направлениях. В расположенном в ЛНР штабе «Востока» Путин принял доклады высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба Кремля.

В штабе группировки войск «Днепр» состоялось совещание, в ходе которого обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях.

Глава государства заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — сказал президент, открывая совещание.

Он предложил начать доклад с описания ситуации на Херсонском и на Запорожском направлениях, а также попросил командующего ВДВ Теплинского высказать свои соображения о ситуации на фронте.

Президент сказал, что осведомлён о том, что Теплинский по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны был на передней линии и сделал очень обстоятельный доклад, который оценили в Минобороны и Генштабе.

Кроме того, глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон. Вручая подарок, президент отметил, что такая икона принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи».

Во время посещения штаба национальной гвардии «Восток» в ЛНР Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Отметим, что в марте этого года глава государства также посетил новые российские регионы, совершив поездку в Мариуполь. Глава государства прибыл в город на вертолёте, впоследствии за рулём автомобиля он объехал несколько районов и пообщался с местными жителями.

В ходе поездки по городу президент принял приглашение одной из семей, зашёл к ним домой. Также он осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места Мариуполя.

Президента в Мариуполе сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.

Так, он проинформировал главу государства о планах реконструкции мариупольского аэропорта, реализации программ жилищного и дорожного строительства, благоустройстве территорий, ремонте повреждённых домов, возвращении в хозяйственный оборот подвергшихся разрушению объектов теплоснабжения, обновлении теплосетей.

Кроме того, Хуснуллин рассказал о возведении и реставрации социальной инфраструктуры, в том числе больниц, школ и детских садов, открытии спасательного центра МЧС и подготовке к следующему учебному году вузов города.

Наряду с этим Хуснуллин рассказал, что украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, а также минировали медицинское оборудование в больницах и даже тела, чтобы их не убрали. Президент в ответ заявил, что «нормальные люди так не делают».

Наряду с этим в марте Путин посетил Ростов-на-Дону и провёл совещание в командном пункте СВО. Там глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Кроме того, Путин посетил в середине декабря 2022 года объединённый штаб войск, задействованных в СВО. Президент ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими. Кроме того, на собрании с военачальниками он заявил о готовности выслушать предложения по спецоперации.