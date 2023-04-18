«Важно услышать ваше мнение, как складывается обстановка»: Путин посетил штабы российских войск «Днепр» и «Восток»
- kremlin.ru
Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба Кремля.
В штабе группировки войск «Днепр» состоялось совещание, в ходе которого обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях.
Глава государства заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — сказал президент, открывая совещание.
Он предложил начать доклад с описания ситуации на Херсонском и на Запорожском направлениях, а также попросил командующего ВДВ Теплинского высказать свои соображения о ситуации на фронте.
Президент сказал, что осведомлён о том, что Теплинский по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны был на передней линии и сделал очень обстоятельный доклад, который оценили в Минобороны и Генштабе.
Кроме того, глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон. Вручая подарок, президент отметил, что такая икона принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи».
Во время посещения штаба национальной гвардии «Восток» в ЛНР Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Отметим, что в марте этого года глава государства также посетил новые российские регионы, совершив поездку в Мариуполь. Глава государства прибыл в город на вертолёте, впоследствии за рулём автомобиля он объехал несколько районов и пообщался с местными жителями.
В ходе поездки по городу президент принял приглашение одной из семей, зашёл к ним домой. Также он осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места Мариуполя.
Президента в Мариуполе сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.
Так, он проинформировал главу государства о планах реконструкции мариупольского аэропорта, реализации программ жилищного и дорожного строительства, благоустройстве территорий, ремонте повреждённых домов, возвращении в хозяйственный оборот подвергшихся разрушению объектов теплоснабжения, обновлении теплосетей.
Кроме того, Хуснуллин рассказал о возведении и реставрации социальной инфраструктуры, в том числе больниц, школ и детских садов, открытии спасательного центра МЧС и подготовке к следующему учебному году вузов города.
Наряду с этим Хуснуллин рассказал, что украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, а также минировали медицинское оборудование в больницах и даже тела, чтобы их не убрали. Президент в ответ заявил, что «нормальные люди так не делают».
Наряду с этим в марте Путин посетил Ростов-на-Дону и провёл совещание в командном пункте СВО. Там глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Кроме того, Путин посетил в середине декабря 2022 года объединённый штаб войск, задействованных в СВО. Президент ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими. Кроме того, на собрании с военачальниками он заявил о готовности выслушать предложения по спецоперации.