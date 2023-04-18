Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР

Российский лидер Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что президент заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.

Речь в докладах шла об обстановке на данном направлении.

Российский лидер поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы.

Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.