Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР
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«Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике», — цитирует ТАСС сообщение.
Отмечается, что президент заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.
Речь в докладах шла об обстановке на данном направлении.
Российский лидер поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы.
Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.