Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР

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Российский лидер Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР
  • kremlin.ru

«Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что президент заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.

Речь в докладах шла об обстановке на данном направлении.

Российский лидер поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы.

Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

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